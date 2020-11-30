Якутск, , 03:46 — REGNUM Депутаты Госсобрания Якутии на заседании комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости рассмотрели проект закона об установлении величины прожиточного минимума пенсионера на 2021 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента республики.

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Предлагается установить величины прожиточного минимума пенсионера в размере 15 438 рублей: в первой зоне — 18 383 рублей, во второй зоне — 15 077 рублей.

Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год в Якутии равна 14 562 рублям.

В сравнении с 2020 годом темп роста в Якутии составит 109,7%, или на 1362 рубля. По первой зоне — 108,1%, или 1372 рубля, по второй — 109,9%, или 1357 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае на 2021 год величина прожиточного минимума для пенсионеров установлена в размере 12 119 рублей. В этом году он составляет 10 775 рублей.