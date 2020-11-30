Москва, , 02:54 — REGNUM Арбитраж Москвы в лице судьи Регнацкого отклонил требование компании «Северсталь» миллиардера Алексея Мордашова о взыскании более 3,2 млрд рублей с ФГБУ «Резерв-поставка» Росрезерва. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иск рассматривался с конца июня 2020 года. «Северсталь» требовала взыскания задолженности в размере 3 238 038 091,75 рубля. Известно, что в день вынесения решения истец уточнил исковые требования, но детали пока неизвестны. Также в этот же день ПАО отказали в истребовании неких документов. Третьим лицом в споре проходило АО «Карельский окатыш», подконтрольное «Северстали».

Напомним, в апреле 2020 года к госкомпании и самому Росрезерву от ПАО поступило сразу несколько исков. По двум из них претензии превышали 4,8 млрд рублей.

В июне один из исков оставили без рассмотрения из-за несоблюдения претензионного порядка. В заявлении ПАО требовало взыскания 3 188 307 648,36 рубля.

В конце октября также частично был удовлетворен другой иск, поданный на сумму 1,614 млрд рублей. С госкомпании взыскали более 1,4 млрд рублей.