Москва, , 07:55 — REGNUM Заявление главного исполнительного директора компании «Роснефть» Игоря Сечина о том, что цены на нефть зависят от скоординированных действий участников рынка, вызвало критику среди интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 29 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"То же мне прогнозист. В 2013 году обещал, что цены до 150 вырастут, а в итоге через год они рухнули», — отметил Павел Ш.

Ряд пользователей вынес предположение о том, что России необходимо прекратить поставлять на мировой рынок просто нефть, а научиться её правильно обрабатывать и побеждать в конкуренции за счёт качества топлива.

«Не пора ли на рынок не только нефть в сыром виде поставлять, а выходить и производить из этой нефти Качественную продукцию, и её толкать? Качество и цена решат проблему, ну или облегчат зависимость от сырья!», — считает пользователь под псевдонимом «Рус Карапуз».

Другие призвали и вовсе отказаться от приоритета в продаже нефти, а перейти на альтернативные источники энергии, что позволит развить потенциал России в данном направлении и вывести её из ситуации зависимости от цен на нефтяное топливо.

«Спасение энергетики страны для эффективной экономики лежит не в прерогативе нефти, газе и атоме, а в развитии необоснованно брошенной гидроэнергетике, приливной энергетике и водородной энергетике. Может хватит кормить менеджеров экологически грязной углеводородной энергетики в стране? Пора вернуться к тому, чем занимаются все экономически развитые страны, реализуя по максиму энергию воды рек, морских приливов наметив для себя перспективу в развитии водородной энергетики», — пишет Vladimir S.

Нашлись и те, кто напомнил либеральную мантру о том, что конкуренция является залогом справедливого состояния рынка. Граждане не понимают, как скоординированные действия участников могут коррелировать с данным утверждением.

«А где же конкуренция, о которой так любят говорить пропагандисты рыночной экономики?», — задаётся вопросом пользователь winner75.

Напомним, 29 ноября главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил о том, что цены на нефть зависят от скоординированных действий участников рынка.