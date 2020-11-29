Берлин, , 23:31 — REGNUM Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может начать укладку оставшегося участка трубопровода 5 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на извещение мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде.

В документе отмечается, что, вероятно, с 5 декабря по 31 декабря в исключительной экономической зоне Германии будут проводиться работы по завершению строительства газопровода «Северный поток — 2».

На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

Накануне, 28 ноября, радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет продолжено в декабре после годичной паузы.

Читайте также: В сети усомнились в способности США остановить проект «Северный поток — 2»