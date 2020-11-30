Москва, , 04:27 — REGNUM Когда Счетная палата РФ проверила IT-бюджеты российских федеральных органов власти, обнаружились несколько интересных подробностей. С чем связана странная зависимость расходов на информацию и связь от реальной оснащенности ведомств, пыталась выяснить обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Настоящий «стелс-режим» обеспечения IT выявили в ходе проверок смелые исследователи из Счетной палаты в ряде случаев. Возникает впечатление, что именно эта область, связанная с информацией, скрывается в информационной «дымовой завесе».

Но даже этим дело с закупками IT не ограничилось: «потерянные» средства оказались потраченными правильно, но совсем по другим статьям расходов. И как прикажете оценивать эффективность вложения денег, которые лишь с большим трудом удается учесть? Читайте статью Галины Смирновой «Счетная палата выявила аномалии при анализе IT-бюджетов госведомств России».