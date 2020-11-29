Москва, , 10:45 — REGNUM Намерение компании-оператора Nord Stream 2 AG возобновить укладку газопровода «Северный поток — 2» в декабре 2020 года вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 28 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Когда уговариваешь купить товар, ты уже встал на ступеньку ниже, а покупатель удобно расположился на кресле. Если принимаешь действия вынуждающие покупателя купить товар только у тебя, то ты распрощался с мыслью о торге и оказался на дне. И из тебя верёвки будут вить заказчики, сидящие уже на троне. Ведь твой товар уже продан за бесценок. Чтобы быть хозяином положения достаточно задвижки на границе и твердой цены продавца. Кто-нибудь видел заправку у себя в доме? Так зачем мы тянем трубу в их дом?», — задаётся вопросом пользователь Сергей.

По видению некоторых пользователей, данное намерение может и не случиться. Тем не менее, граждане надеются, что «Северный поток — 2» в конечном итоге вскоре будет достроен.

«Пока это только информация общественной немецкой телерадиокомпании NDR, которую она, в свою очередь, получила от представителей подрядной организации Газпрома. Хорошо, если эта информация имеет под собой четкую официальную позицию всех сторон — участников завершения газового проекта, которые позволят начать работы в указанное NDR время», — пишет Александр А.

Ряд комментаторов выразил мнение, что данная новость может быть опубликована только лишь с целью поддержать интерес к проекту со стороны инвесторов. По их видению, многие уже попросту потеряли надежду на то, что проект увидит своё успешное завершение.

«Все эти новости уже ничто иное, как биржевые спекуляции, чтобы инвесторы могли скинуть мусорные бумаги ГП хотя бы в районе 3 баксов за штуку. Очевидно, что в полной мере использовать СП-2 не получится, даже после постройки. Это принципиальный вопрос для США», — считает Alex M.

Другие предположили, что США намереваются нанести ущерб экономике России, путём создания препятствий на пути строительства «Северного потока — 2. Люди считают, что у Соединенных Штатов получается осуществить свой план.

«В декабре прошлого года янки сказали «хотя бы на год затормозить Северный поток — это большим ударом для экономики России. Миллер сказал максимум 3−4 месяц и мы построим. Скоро год. Пока не достроили. И вряд ли достроят до середины лета», поделился мнением пользователь под псевдонимом «Патриот».

Напомним, 28 ноября в компании-операторе Nord Stream 2 AG сообщили о намерении возобновить укладку газопровода «Северный поток — 2» в декабре 2020 года.