Москва, , 21:12 — REGNUM Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG намерен возобновить работы по трубоукладке уже до 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

Сегодня, 28 ноября, радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет продолжено в декабре после годичной паузы

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