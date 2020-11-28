Берлин, , 19:37 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет продолжено в декабре после годичной паузы, сообщает 28 ноября радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что власти немецкого города Штральзунд призвали капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море в связи с началом 5 декабря строительных работ.

Именно в этом районе заканчиваются две ветки будущих трубопроводов, которые ведут от места выхода на берег «Северного потока — 2» — станции в коммуне Лубмине.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

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