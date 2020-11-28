Тверь, , 19:07 — REGNUM В Тверской области восстановили электроснабжение крупных населенных пунктов, нарушенное в результате снегопада 28 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Ситуация находится под личным контролем главы региона Игоря Рудени.

На данный момент в регионе восстановили электроснабжение около 70% пострадавших потребителей.

Работы по подключению продолжаются, запитать оставшиеся основные линии планируется в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате снегопада, прошедшего в ночь на 28 ноября, без электроснабжения остались Удомельский, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа, Рамешковский, Торжокский и Торопецкий районы, Западнодвинский, Пеновский, Весьегонский муниципальные округа.

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