Москва, , 16:44 — REGNUM Проблему безработицы в Российской Федерации, вероятно, способна обострить вторая волна пандемии SARS-CoV-2. Об этом глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил журналистам сегодня, 28 ноября, в кулуарах «Общероссийского гражданского форума — 2020» в Москве.

Бен Шан. Безработные. 1938

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По его словам, он ожидал уровня безработицы в РФ в крайнем случае около 10%, а в среднем — около 8%. Однако, добавил Кудрин, безработица в стране в последние два месяца даже символически сократилась.

Экс-министр финансов РФ отметил, что в настоящее время уровень безработицы в стране составляет 6,8% — 6,9%.

«Вторая волна пандемии может обострить эту проблему (безработицы — прим. ИА REGNUM), — сказал он. — Но пока она остается на умеренном уровне».

Кудрин напомнил, что власти страны, оказавшие малому и среднему бизнесу помощь, приняли беспрецедентные меры.

Как передавало ИА REGNUM, 28 октября глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы заявил, что уточнение бюджетного правила позволит в 2021 году увеличить расходы бюджета почти на 1 трлн рублей.

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