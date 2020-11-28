Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Быстрый рост стоимости активов производителей электромобилей может свидетельствовать о формировании экономического пузыря рынке. Об этом сообщает обозреватель агентства Bloomberg Крис Брайант.

В конце ноября рыночная стоимость американской компании Tesla превысила отметку в $540 млрд, что сделало её десятой в мировом рейтинге компаний с самой высокой рыночной стоимостью. При этом ожидаемая прибыль Tesla в 2020 году примерно в 250 раз меньше, чем её рыночная стоимость.

Совокупная рыночная стоимость трёх китайских производителей электромобилей — Nio, XPeng и Li Auto — составляет $154 млрд. Однако ни одна из этих компаний не является прибыльной, а общие объёмы поставок этих производителей составляют чуть более 1% от объёма продаж автомобилей Volkswagen.

Обозреватель Bloomberg отмечает, что такой разрыв между объёмами производства, прибыльностью и рыночной стоимостью может свидетельствовать об ажиотажном спросе на акции производителей электромобилей. Брайант напоминает, что такая ситуация называется экономическим пузырём, при котором рано или поздно цена активов вернётся к более справедливым значениям.

«Электрическая революция действительно происходит и уход от двигателей внутреннего сгорания ускоряется… Тем не менее, сложившиеся оценки выглядят слишком радужно. Потенциал разочарования огромен, особенно для новейших производителей электромобилей, от которых ожидают значительного дохода», — подытожил эксперт.

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