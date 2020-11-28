Тула, , 12:28 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вошёл в состав Бюро Союза машиностроителей России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» в режиме ВКС состоялось 27 ноября.

Расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Управление пресс-службы правительства Тульской области

Новый состав членов Бюро Союза машиностроителей, в который вошёл и Алексей Дюмин, представил председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов. Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области много предприятий ОПК и машиностроения, которые входят в состав регионального отделения Союзмаша России, которое, в свою очередь, занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективности региональных отделений Союзмаша.

«Мощный потенциал промышленных предприятий, научного сообщества и вузов региона способен дать дополнительный импульс развитию промышленности и внедрению передовых технологий в России», — подчеркнул в своем выступлении Алексей Дюмин.

На заседании обсуждались перспективы развития в рамках молодежной политики Союза и Лиги, проведение олимпиад и форумов, а также итоги состоявшегося форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства», на котором впервые были вручены премии имени Н.А. Макаровца. Первый заместитель председателя Союза, председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению организаций ОПК Владимир Гутенев поблагодарил Алексея Дюмина за инициативу создания премии.

Глава региона также отметил поддержку со стороны Бюро Союза машиностроителей России инициативы проведения X международного форума «Инженеры будущего» в 2021 году в Тульской области.

«За 9 лет форум привлек большое внимание отраслевого сообщества, учёных, представителей бизнеса. Для молодых специалистов предприятий и студентов ведущих вузов — это возможность обменяться опытом. Рассказать о своих инновационных решениях и проектах, многие из которых затем внедряются в производство», — отметил глава региона.

В 2020 году форум, который состоялся в онлайн-режиме, собрал 97 команд ведущих предприятий и вузов из 57 регионов страны. По итогам корпоративного рейтинга первое место заняла команда Тульского государственного университета.

Тульская область, как ожидается, примет форум с 17 по 27 июня 2021 года, подготовка к его проведению уже началась.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы форум на тульской земле прошёл на самом высоком уровне», — подчеркнул Алексей Дюмин.