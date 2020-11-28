Женева, Швейцария, , 11:48 — REGNUM Криптовалютный проект Libra, реализуемый по инициативе американской компании Facebook, готовится к запуску в январе 2021 года. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, штаб-квартира ассоциации Libra будет размещена в Женеве. Сообщается, что выпускаемая цифровая валюта будет обеспечена долларом США.

Впервые компания Facebook представила планы по выпуску собственной криптовалюты летом 2019 года. Для запуска криптовалюты Libra была создана одноимённая ассоциация, в которую вошли многие компании из финансовой и информационно-технологической отрасли.

Против первоначального варианта криптовалюты Libra выступили правительства ряда стран, включая Францию и Швейцарию. После этого из ассоциации Libra вышли компании Visa, MasterCard и PayPal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года к ассоциации Libra присоединилась государственная инвестиционная компания Сингапура Temasek Holdings.

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