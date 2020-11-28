Киев, , 11:09 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) отказал Украине в предоставлении экстренной «финансовой помощи», чтобы закрыть дыру в бюджете в $1,4 млрд. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «1+1».

По словам Марченко, из-за экономических трудностей, в том числе вызванных пандемией, к концу года в украинском бюджете образовалась «дыра» на $1,4 млрд. Поскольку деенег Украине взять не откуда, Киев обратился к МВФ с просьбой предоставить экстренное финансирование в рамках программы Emergency finance. Обычно, эту программу задействуют тогда, когда у государства действительно серьезные проблемы.

Однако, в МВФ отказали Украине в экстренной финансовой помощи. Марченко рассказал, что в фонде предложили Украине сотрудничать в рамках существующей программы, но никак не Emergency finance.

«Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finаnce», — рассказал Марченко.

Напомним, что Украина начала получать «финансовую помощь» от МВФ в виде кредитов сразу после государственного переворота 2014 года, когда власть в стране захватили бандеровцы и их приспешники.