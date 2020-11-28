Салехард, , 10:40 — REGNUM На Ямале с 2021 года прожиточный минимум для пенсионеров будет увеличен почти на 4% и составит 14 033 рубля. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Данный прожиточный минимум позволит 11 450 пожилым ямальцам, получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума, увеличить её. Средний размер доплаты составит 4 221,25 рубля.

Отметим, что прогнозный показатель прожиточного минимума пенсионера в целом по России на 2021 год составляет 10 022 рубля.