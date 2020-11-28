Салехард, 28 ноября 2020, 10:18 — REGNUM Ямальским предпринимателям продлили налоговые каникулы до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.
Преференции предоставлены бизнесменам, применяющим упрощенную систему налогообложения и работающие по патенту. Нововведение затрагивает более 1 000 налогоплательщиков.
Отмечается, что налогоплательщикам, ведущим бизнес в наиболее уязвимых секторах экономики, региональные парламентарии установили ставку по налогам 1%.