Москва, , 07:59 — REGNUM Возникший в России дефицит новых автомобилей может сохраниться до весны 2021 года, и эта ситуация по-прежнему относится к моделям массового сегмента, сообщает 28 ноября ТАСС со ссылкой на экспертов авторынка.

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Перебои с поставками автомобилей начались в связи с ограничениями, которые вводились на предприятиях автопрома по всему миру с начала пандемии коронавируса. Кроме того, летом этого года наблюдался традиционный рост спроса на авто, что также способствовало образованию дефицита.

«Наряду с этим многие люди решили не откладывать покупку автомобиля, беспокоясь насчет колебаний курса рубля, что также частично усилило нехватку», — отметил операционный директор компании «Авилон» Алексей Гуляев.

В свою очередь, генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Денис Петрунин отметил, что образовавшийся дефицит может привести к росту цен на новые автомобили — в течение следующего они могут увеличиться на 10−12%.

Ранее в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщали, что дефицит новых автомобилей в РФ может сохраниться до конца 2020 года.

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