Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Действующее соглашение по ограничению нефтедобычи намерены продлить Россия и страны ОПЕК, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Дата завершения договора может быть перенесена еще на два-три месяца. Отмечается, что окончательное решение об этом еще не принято и результаты переговоров будут зависеть от ситуации на рынке и ряда вопросов по выполнению своих прежних обязательств несколькими странами.

Большая встреча министров стран-участниц ОПЕК+ должна пройти с 30 ноября по 1 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что онлайн-переговоры представителей ОПЕК+ перенесены с 28 на 29 ноября. Они будут предварять основную встречу.

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