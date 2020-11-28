Белград, , 02:24 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич 27 ноября на пресс-конференции заявила, что офис представительства торговой палаты Сербии в Израиле готов к началу своей деятельности. Она добавила, что ищет подходящий момент, чтобы посетить Израиль для проведения официальной церемонии открытия данного офиса. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Брнабич напомнила, что открытие офиса торговой палаты Сербии в Иерусалиме было согласовано в рамках Вашингтонского соглашения. Она отметила, что Сербия выполняет все пункты данного соглашения.

«Мы ручаемся за соглашения, которые мы подписали, и за наши подписи, и продолжаем постепенно реализовывать Вашингтонский договор, независимо от изменений в администрации США», — подчеркнула Брнабич.

Напомним, 4 сентября 2020 года сербская делегация во главе с Александром Вучичем подписала экономическое соглашение с США в Вашингтоне, что, как сообщили сербские СМИ, стало отправной точкой для укрепления сотрудничества двух стран.