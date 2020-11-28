Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 27 ноября вновь выросли, отражая оптимизм участников рынка относительно перспектив для экономики в 2021 году и положительного эффекта от применения вакцины против коронавируса в целом.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 37,90 пункта (0,13%), до уровня 29 910,37 пункта. S&P 500 прибавил в итоге 8,70 пункта (0,24%), до уровня 3638,35 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 111,44 пункта (0,92%), до уровня 12 205,85 пункта.

Цена на январские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов снизилась на 0,42%, до уровня $45,52 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото упала на 1,13%, до $1790,70 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США растут 27 ноября, индекс Dow Jones в ходе торгов уже преодолел отметку 30 000 пунктов.

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