Тегеран, , 09:09 — REGNUM 27 ноября министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что производственные мощности страны в области нефтехимии достигнут 100 миллионов тонн в год к 2022 году, что на 80% выше уровня 2013 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на церемонии запуска крупных нефтяных и энергетических проектов, Зангане отметил, что доходы страны от нефтехимической отрасли достигнут 25 миллиардов долларов в год к 2022 году. «В дальнейшем планируется довести эту сумму до 37 миллиардов долларов к 2026 году, а производственные мощности составят около 133 миллионов тонн в год», — подчеркнул иранский министр.

«Как мы и обещали ранее, в этом году будут запущены в общей сложности 19 нефтехимических проектов стоимостью $11,4 млрд с производственной мощностью 25 млн тонн», — сказал он.

Зангане отметил: «С начала текущего календарного года, который начался 21 марта, президент Ирана Хасан Рухани запустил пять нефтехимических проектов с инвестициями в размере 3 миллиардов долларов».