Тегеран, , 09:13 — REGNUM 27 ноября официальный представитель организации иранской свободной зоны Арас заявил о поддержании положительного сальдо торгового баланса в первой половине иранского календарного года (начавшегося 20 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сафар Шасфанд рассказал журналистам IRNA, что за шесть месяцев через свободную зону Арас в Иран было ввезено товаров на сумму около 30 миллионов долларов, при этом из страны было экспортировано продукции в размере 240 миллионов долларов.

«Основными направлениями иранских товаров в указанный период являлись Азербайджан, Турция, Ирак, Казахстан, Афганистан, ОАЭ, Армения, Чехия и Узбекистан», — сказал чиновник.

Ранее исполнительный директор свободной торгово-промышленной зоны Арас Мохсен Нариман назвал её самой безопасной и успешной экономической зоной в Иране. Свободная зона Арас является особой экономической зоной Ирана, созданной для расширения торгово-экономического сотрудничества с Россией, а также странами Закавказья.