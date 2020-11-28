Тегеран, , 09:19 — REGNUM Иран добывает более 400 000 баррелей нефти в сутки на совместных с Ираком месторождениях Западного Каруна, что демонстрирует рост на 460 процентов по сравнению с показателями семилетней давности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 ноября.

Семь лет назад, когда Хасан Рухани был избран на свой первый президентский срок, добыча нефти на месторождениях Западного Каруна составляла 71 000 баррелей в сутки. В 2014 году добыча нефти на этих месторождениях составляла 103 000 баррелей в сутки, при этом Ирак добывал около 194 000 баррелей нефти в сутки.

Согласно имеющимся данным, Ирак продолжал опережать Иран в использовании общих месторождений до 2016 года, когда Исламская Республика увеличила объем добычи до 215 000 баррелей в сутки.

Добыча Ирана на общих месторождениях достигла 370 000 баррелей в сутки в 2018 году и превысила 400 000 баррелей в сутки в 2019 году. Это при том, что Ирак добывает всего 250 000 баррелей нефти в сутки и сильно отстает от Ирана по данному показателю.

Сообщается, что Иран планирует окончательно увеличить добычу нефти на совместных с Ираком месторождениях до 1 млн баррелей в сутки.