Лондон, 28 ноября 2020, 10:32 — REGNUM 27 ноября 2020 года правительство Великобритании заявило о том, что планирует создать Бюро по цифровым рынкам (Digital Markets Unit — DMU), чтобы внедрить «новый кодекс для контроля за такими IT-платформами, как Google и Facebook, которые в настоящее время доминируют на рынке».
Об этом сообщает Сэм Шид в статье «В следующем году новое антимонопольное ведомство Великобритании тщательно проверит Google и Facebook» на сайте информационного агентства CNBC.
Бюро по цифровым рынкам будет являться частью Управления по конкуренции и рынкам (CMA) и получит дополнительные полномочия для обуздания рынка цифровой рекламы. Регулятор обеспокоен тем, как технологические гиганты, такие как Google и Facebook, используют цифровую рекламу в интересах своего бизнеса.
С апреля 2021 года новое правительственное Бюро будет работать над вопросом ослабления власти, которую захватило на рынке небольшое число IT-гигантов. Правительство разработало кодекс, который должен гарантировать, что потребители, малый бизнес и информационные агентства не будут ущемлены их действиями.
В соответствии с новым кодексом некоторые из крупнейших мировых высокотехнологичных компаний должны будут оказывать свои услуги более прозрачно и также прозрачно использовать персональные данные потребителей. Они будут вынуждены предоставить потребителям выбор при получении персонализированной рекламы и не смогут устанавливать ограничения для пользователей в их желании использовать конкурирующие платформы.
DMU может получить право приостанавливать, блокировать и отменять решения, принимаемые крупными IT-компаниями, а также заставить их предпринять определенные действия в рамках нового кодекса и наложить на них денежные санкции за его несоблюдение.
Секретарь по цифровым технологиям Оливер Дауден заявил следующее:
В июле 2020 года CMA призвало правительство предоставить ему больше полномочий и попросило разрешение на создание DMU, заявив, что выявленные проблемы носят «международный характер» и что оно будет стремиться «играть ведущую роль в глобальном масштабе» в рамках своей цифровой стратегии.
Ронан Харрис, вице-президент Google в Великобритании и Ирландии, сказал следующее:
Facebook ранее заявлял, что будет работать с правительством Великобритании «над правилами, которые защищают потребителей и помогают малому бизнесу и всей британской экономики восстанавливаться» после пандемии коронавируса.
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