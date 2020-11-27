Нью-Йорк, США, , 23:53 — REGNUM Основной промышленный индекс фондового рынка США Dow Jones немного вырос за торги 27 ноября, однако закрылся ниже 30 000 пунктов. «Высокотехнологичный» Nasdaq достиг рекордного уровня и находится выше 12 200 пунктов.

Dow Jones за сессию вырос на 37,90 пункта (0,13%), до 29 910,37 пункта. Диапазон торгов Dow составил 29 819,98 — 30 015,13 пункта.

Nasdaq вырос на 111,44 пункта (0,92%), до 12 205,85 пункта, диапазон 12 154,57 — 12 236,23 пункта. S&P 500 вырос на 10,23 пункта (0,28%), до 3639,88 пункта, диапазон 3628,80 — 3644,75 пункта.

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