Ростов-на-Дону, , 23:29 — REGNUM Посетившего сегодня, 27 ноября, с рабочей поездкой Ростов-на-Дону заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина впечатлила комплексная застройка областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Вместе с главой региона вице-премьер России посетил два жилых микрорайона — Левенцовский и Вересаево, застройка которых продолжается. Так, например, в микрорайоне Вересаево построено шесть многоквартирных домов, работы продолжаются на восьми объектах. Параллельно ведётся работа над созданием образовательных учреждений, поликлиники. До конца 2026 года здесь должно появиться 30 многоквартирных домов, площадь которых составит 541 тыс. кв. метров.

«Достаточно позитивное впечатление произвела комплексная застройка города-миллионника. В Ростовской области вижу высокий потенциал, который до конца ещё не выбран. Надо хорошо поработать, чтобы раскрыть его», — считает Хуснуллин.

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