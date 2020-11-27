Курган, , 23:21 — REGNUM В Курганской области собираются создать первый в России кластер экологического машиностроения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора регионального департамента экономического развития Владимира Ковалёва.

По словам главы департамента, правительство Зауралья уже ведёт переговоры с зарубежными лидерами в данной отрасли.

«С помощью ряда консорциумов мы эту идею активно развиваем», — отметил Владимир Ковалёв.

Напомним, в Курганской области действует два кластера — медицинский и технологий арматуростроения.