Ростов-на-Дону, , 23:19 — REGNUM Чиновники администрации Ростова-на-Дону решили отказаться от новогоднего фейерверка стоимостью 100 тыс. рублей. Городское управление культуры отменило объявленный ранее аукцион, передаёт ИА REGNUM.

Пиротехнического шоу планировалось устроить 31 декабря 2020 года у центрального входа в парк имени Горького на улице Большой Садовой. По традиции здесь установят главную городскую ёлку, монтаж которой уже начался. Однако от традиционного концерта пришлось отказаться в пользу телевизионного из-за коронавирусных ограничений.

Напомним, что главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв в ходе одного из заседаний регионального оперштабапризвал жителей Дона встретить Новый год дома с родными.

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