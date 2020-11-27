Нур-Султан, , 21:38 — REGNUM Футбольный клуб «Астана» разместился на третьем месте по итогам прошедшего футбольного первенства Казахстана. «Астанинцы» в восьмой год подряд заканчивают чемпионат в тройке лидеров, однако эта бронза стала для них первой в истории.

Напомним, что «Астане» удалось завоевать медали еще в свой дебютный сезон. В 2008 году команда стала второй.

В 2012 году к ним снова вернулись серебряные медали, а затем шесть лет подряд «Астана» удерживала за собой звание чемпиона.

За 12 лет существования клуба им девять раз удалось закрепиться в числе первых трех.