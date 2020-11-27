Подгорица, , 20:50 — REGNUM Ситуация в сфере недвижимости характеризуется большим количеством нарушений и проблем, поскольку в Черногории нет специального закона, регулирующего эту сферу. К таким выводам пришла во время заседания группа по торговле недвижимостью при Торгово-промышленной палате страны.

«Отсутствие правил, регулирующих торговлю недвижимостью, является причиной существования огромного количества незаконных действий, которые наносят прямой ущерб государству, агентствам, клиентам и косвенно всей профессии», — заявили в эксперты.

В заявлении организации говорится, что в этой области применяются законы об обязательствах и компаниях, что оказалось недостаточным.

Они напомнили, что специальные законы в этой сфере в странах региона были приняты в Словении в 2003 году, Хорватии в 2007 году, Сербии в 2013 году.

Представитель министерства экономики Драган Вукчевич согласился с тем, что необходимо особое положение, и предупредил, что потребуется лицензирование.