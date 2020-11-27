Подгорица, , 20:39 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит Черногории в размере 26 млн евро с государственными гарантиями на реконструкцию и улучшение участка дороги между северными муниципалитетами Беране и Колашин. Кредит предоставляется в рамках программы по улучшению региональной интеграции Черногории.

Средства пойдут на строительство дороги протяженностью 13,9 км, а также завершение работ над туннелем протяженностью 2,8 км, который соединит Беране с Колашином. Проект значительно сократит время в пути между двумя городами и улучшит общую транспортную связь менее развитого северного региона Черногории.

Кредит был предоставлен после двух ранее подписанных соглашений о финансировании между ЕБРР и правительством Черногории на общую сумму 25 млн евро.

ЕБРР участвует в реформе дорожного сектора Черногории с момента начала инвестирования в страну в 2006 году. На данный момент ЕБРР инвестировал 710 млн евро в 74 проекта в стране.