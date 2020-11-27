Загреб, , 20:37 — REGNUM Согласно первым оценкам государственной хорватской статистики, в третьем квартале 2020 года хорватская экономика пережила спад на десять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают хорватские СМИ.

Это второй квартал подряд, когда Хорватия фиксирует снижение ВВП в годовом исчислении. В частности, во втором квартале годовое снижение ВВП составило рекордные 15,1 процента. По имеющимся данным, это самое большое падение ВВП в третьем квартале среди членов ЕС, но следует отметить, что не все члены ЕС еще опубликовали данные.

Сообщенные темпы падения ВВП в третьем квартале очень похожи на прогнозы экономистов, участвовавших в недавнем исследовании Hina. В частности, по их оценкам, ВВП Хорватии упал на 10,4 процента в третьем квартале, а их прогнозы варьируются от 9,5 до 11 процентов.

Теперь можно официально сказать, что Хорватия находится в глубокой рецессии, в которую ее подтолкнула пандемия коронавируса.