Ханты-Мансийск, , 20:36 — REGNUM В Югре долги по зарплате предприятий-банкротов перед 380 работниками составляет около 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Сотрудники прокуратуры по видеоконференцсвязи связались с сотрудниками несостоятельных ООО «АК НРСУ», «Югорская Строительная Корпорация», ПИК «Горизонт», «Истеко», «Вектормонтажстрой», «Дорожностроительная компания «НяганьАвтоДорстрой», «ЮЗСМ», а также ОАО «Советский хлебозавод». Работникам объяснили их права в рамках закона «О несостоятельности (банкротстве)».

От арбитражных управляющих работники предприятий-банкротов получили информацию о принимаемых мерах по погашению задолженности.