Киев, , 20:38 — REGNUM Транзит газа — единственный способ для оптимального использования ГТС Украины, какие бы заявления ни звучали по этому поводу.

Об этом на одном из мероприятий в Киеве сегодня, 27 ноября, заявила руководитель направления по международной деятельности и работе с государственными органами «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова.

«ГТС была построена именно для транзита. И никаким другим образом она сегодня не может быть использована оптимально», — цитирует слова чиновницы «Укринформ».

Белькова отметила, что примерно 80% доходов получается из внешних источников: за счет транзита и трейдеров, которые работают с оператором, чтобы преимущественно поставлять газ из России в ЕС.

Соответственно, если российские «обходные» газовые проекты будут реализованы, это станет вызовом для Украины, и даже оставить доход от «трубы» на нынешнем уровне — это «сверхзадача».

»Операционная способность ГТС Украины такова, что без больших объемов транспортировки газа она не будет эффективной», — подчеркнула менеджер компании «Оператор ГТС Украины».

ИА REGNUM напоминает, что ранее многие украинские политики и чиновники заявляли, что отказ России от транзита газа через Украину не является большой проблемой и есть много других вариантов использования ГТС. Самый необычный вариант осенью 2019 года предложил на тот момент исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко (уже уволен с этого поста) — закачать в «трубу» водород, который будет использоваться для сохранения энергии, выработанной из альтернативных источников.

Также звучал вариант использовать ГТС Украины как «мост» между Румынией и Словакией с Польшей (хотя без пояснений, что конкретно это значит).

В декабре 2019 года Украина и Россия перезаключили транзитный контракт на 5 лет, с возможностью дальнейшего продления.