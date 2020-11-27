Киев, , 20:22 — REGNUM Отопительный сезон в настоящий момент уже начался во всех регионах Украины, сообщила вечером 27 ноября госкомпания «Нафтогаз».

Поскольку города без проблем начали подключать к отоплению 15 октября, задержка подачи тепла в отдельных населенных пунктах Украины составила почти полтора месяца, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нафтогаз» уточняет, что задержка с подачей отопления была связана с тем, что некоторые производители тепла не только накопили критические долги, но и дотянули эту ситуацию к холодам. Компания делает акцент на том, что для решения долговых проблем нужны усилия местной власти.

В заявлении подчеркивается, что один из самых вопиющих примеров — город Купянск в Харьковской области, где еще накануне не отапливались еще более двух десятков домов. Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди должны были перекрывать дорогу и таким образом побудить управленцев к действиям.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на начало ноября в «Нафтогазе» заявляли, что предприятия теплокоммунэнерго в 24 населенных пунктах имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона. В компании тогда перечислили, что должники тостаются в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.