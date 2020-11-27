Москва, , 19:38 — REGNUM Законопроект, оптимизирующий подходы к применению банками мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

Сформирована и постоянно актуализируется база типологий подозрительных операций и их участников, которые на протяжении последних нескольких лет доводятся до банков для корректировки их собственных «противолегализационных» процедур. Оценки регулятора и банков по клиентам и их операциям совпадают более чем на 95%, отмечают авторы.

На базе Банка России предлагается создание централизованного информационного сервиса «Платформа «Знай своего клиента» («Платформа ЗСК»), через который банки в онлайн-режиме смогут получать качественную информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать ее при реализации процедур «противолегализационного» контроля.

Текущая оценка клиентов финансовых учреждений (без учета физических лиц) показывает, что доля клиентов низкого риска — в пределах 99% от общего количества хозяйствующих субъектов (общее число субъектов предпринимательской деятельности около 7,7 млн), доля клиентов среднего риска — в пределах 0,3%, а доля клиентов высокого риска не превышает 0,7%, приводят данные авторы законопроекта.

Группы риска

Также предлагается установить, что критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций определяются совместно Банком России и Росфинмониторингом и публикуются на официальном сайте Банка России в интернете.

Клиенты будут подразделяться на категории (высокий риск, средний риск, низкий риск). При этом для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор антиотмывочных инструментов, предусмотренных противолегализационным законодательством.

На законодательном уровне будет зафиксирован алгоритм работы с клиентом в зависимости от уровня его риска (зеленый, желтый, красный). В отношении лиц с зеленым уровнем риска не применяются меры в виде отказа в открытии банковского счета, а также не допускается отказ в проведении операций по переводу денежных средств иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые также отнесены к зеленому уровню риска, на их счета (вклады, депозиты), открытые в банках на территории Российской Федерации. Исключение составляют только вызывающие подозрения операции по списанию денежных средств в пользу физических лиц, снятие наличных денежных средств, перечисление денежных средств на счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, переводы денежных средств иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые отнесены к желтому уровню риска. В отношении лиц с желтым уровнем риска сохраняется возможность при наличии подозрений отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. В отношении лиц с красным уровнем риска устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, запрет на проведение любых операций (как собственных, так и в их адрес), запрет или прекращение доступа к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), а также запрет использования электронного средства платежа.

Цвет риска «красный»

С учетом устанавливаемых ограничений в отношении лиц с красным уровнем риска в законопроекте отдельно выделен вопрос обеспечения их правом на защиту, как на уровне обслуживающей такое лицо кредитной организации, так и на уровне межведомственной комиссии, созданной при Банке России и в судебном порядке.

В случае если лицо с красным уровнем риска не воспользовалось правом на защиту своих интересов, законопроектом в целях снижения нагрузки на кредитные организации устанавливается обязанность кредитной организации расторгнуть с указанным лицом договор банковского счета (вклада).