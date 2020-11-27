Ростов-на-Дону, , 19:02 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, ознакомившись в ходе рабочей поездки на Дон со строительством Ростовского транспортного кольца, дал оценку масштабному проекту. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области 27 ноября.

«Это важнейший мегапроект не только российского, но и европейского уровня. Это большие инвестиции, большой объём строительства, я увидел, что на многих участках работа уже развёрнута. На многих ещё нужно дополнительное финансирование», — прокомментировал вице-премьер России.

Ключевым участком дорожного объекта является Аксайский обход. Проект строительства готов, осталось его проработать и решить вопрос финансирования участка протяжённостью 14 км, сказал губернатор Василий Голубев. По его словам, завершить строительство Ростовского транспортного кольца длиною 110 км планируется в течение пяти лет. Объем инвестиций составит не менее 156 млрд рублей.

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