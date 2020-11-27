Салехард, 27 ноября 2020, 18:41 — REGNUM Ямальские многодетные семьи с 1 января 2021 года освобождены от уплаты транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Причём освобождение произойдёт независимо от мощности двигателя легкового автомобиля. Таково решение Законодательного собрания ЯНАО.
Отмечается, что на сегодня лишь один из многодетных родителей Ямала освобождается от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.