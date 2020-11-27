Ханты-Мансийск, , 18:03 — REGNUM В Югре в 2021 году поддержат семьи с детьми выплатой на погашение ипотечных кредитов в размере 600 тыс. рублей. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своём отчёте перед депутатами регионального парламента.

С 1 января 2021 года в Югре будет введён механизм по выплате 600 тыс. рублей семьям ипотечников, в которых второй ребенок родился в автономном округе в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

Также будет изменён принцип получения многодетными семьями социальных выплат взамен земельных участков за счёт изменения даты ограничения. А именно, переноса её со 2 апреля 2016 года на 31 декабря 2016 года. Кроме того, будет установлен фиксированный размер выплаты «не меньше среднего уровня выплат, действующих в настоящее время», сообщила губернатор Комарова.