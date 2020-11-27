Москва, , 17:59 — REGNUM Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о намерении добиваться продления программы субсидирования ипотеки по льготной ставке 6,5% на квартиры в новостройках после её завершения 1 июля 2021 года.

«Я как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше, что без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы заявила о необходимости своевременного завершения антикризисной программы, так как это, по её словам, позволит предотвратить появление пузырей и сбалансировать спрос и предложение на рынке жилья

В противном случае, считает глава ЦБ, возникает риск снижения доступности жилья в России в результате роста цен на него на первичном рынке.

Основными факторами подорожания жилья регулятор считает повышение доступности ипотеки, рост инвестиционной привлекательности жилья и недостаточный уровень предложения на первичном рынке.

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