Ханты-Мансийск, , 17:52 — REGNUM В Югре для поддержки пострадавшей в пандемию туристической отрасли в 2021 году намечается выделение субсидий на возмещение до 80% затрат на строительство и развитие туробъектов, а также до 80% затрат туроператорам вернут за участие в туристических публичных мероприятиях (выставках, форумах, конференциях). Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в своём отчёте перед депутатами думы ХМАО.

Кроме того, региональному департаменту промышленности ХМАО поручено до 1 февраля 2021 года разработать проект в сфере въездного туризма в Югру.

«При поддержке Ростуризма в 2021 году будет создан первый глэмпинг-отель по проекту югорского клуба экспедиций «Дикий Север — Югра». Он будет возведен у подножия горы Народная», — также отметила губернатор Комарова.