Бразилиа, , 17:24 — REGNUM Уровень безработицы в Бразилии вырос до рекордных 14,6% за период с июля по сентябрь, 27 ноября сообщает агентство Reuters.

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Показатель является самым высоким с момента начала публикации статистического агентства IBGE в 2012 году. Уровень безработицы в Бразилии на конец 2019 года составлял 11,0%.

При этом, согласно официальному заявлению правительства Бразилии, уже в октябре в стране было создано рекордное число рабочих мест, что может говорить о начале выхода из кризиса.

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