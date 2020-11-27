Нью-Йорк, США, , 17:17 — REGNUM Согласно прогнозу JP Morgan, устойчивого восстановления мирового спроса на нефть в 2021 году не будет даже в случае успешной массовой вакцинации от коронавируса, 27 ноября сообщает агентство Reuters.

«Успешное внедрение вакцины должно разорвать связь между инфекцией и мобильностью, но даже в этом случае мировой спрос на нефть, скорее всего, достигнет своего уровня до пандемии только к середине 2022 года» , — сказано в заявлении банковской группы.

Отметим, в настоящий момент февральские фьючерсы Brent растут в цене, 27 ноября «эталонная» марка вернулась к $48 за баррель.

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