Нью-Йорк, США, 27 ноября 2020, 17:17 — REGNUM Согласно прогнозу JP Morgan, устойчивого восстановления мирового спроса на нефть в 2021 году не будет даже в случае успешной массовой вакцинации от коронавируса, 27 ноября сообщает агентство Reuters.
Отметим, в настоящий момент февральские фьючерсы Brent растут в цене, 27 ноября «эталонная» марка вернулась к $48 за баррель.
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