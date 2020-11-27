Ульяновск, , 17:14 — REGNUM В Ульяновской области на год «заморозили» тарифы на коммунальные услуги, регулирование которых осуществляется на уровне региона. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Морозов. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Ulgov.ru

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Речь идёт о таких коммунальных услугах для населения, как тепловая энергия, газ, водоснабжение, водоотведение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно указу «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области», эти тарифы с 1 января по 31 декабря 2021 года останутся на уровне второго полугодия 2020 года.

Комментируя принятие данного решения, губернатор отметил, что из-за пандемии коронавируса и действия ограничительных мер необходимо «пересмотреть многие процессы, происходящие в экономике региона».

«С одной стороны, необходимо учитывать снижение деловой активности из-за пандемии и роста издержек. Соответственно, прогнозируется уменьшение объемов оказываемых услуг. С другой стороны, необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить роста платы граждан за коммунальные услуги», — подчеркнул Сергей Морозов.

Сергей Морозов подписал указ о «заморозке» на год коммунальных тарифов Ulgov.ru

По его словам, ранее ульяновские власти направили в ФАС заявление с просьбой оставить тариф на уровне 2020 года. Губернатор высказал мнение, что в федеральном законе нужно ввести обязательное согласование с регионами индексации тарифов на электроэнергию «либо передать эту функцию на уровень регионов».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 1 июля 2019 года на год «замораживались» тарифы крупнейшего поставщика тепловой энергии — ПАО «Т Плюс». Также в прошлом году региональные власти, по словам губернатора Сергея Морозова, «нашли возможность уменьшить с 23% до 15% рост тарифа на воду в Димитровграде».