Нижний Новгород, , 17:00 — REGNUM Управление делами правительства Нижегородской области объявило тендер на монтаж архитектурных изделий и декор фасадов первого блока регионального дома правительства, строящегося на территории местного кремля.

Проект предусматривает установку арок, балюстрад и карнизов в срок до 20 июля 2021 года.

На эти цели региональные власти намерены потратить 85 млн 80 тысяч рублей, которые будут выделены из областного бюджета.

Также стало известно о том, что управление делами правительства Нижегородской области объявило электронный тендер на покупку мебели для второго блока дома правительства на сумму в 9,1 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Нижегородский дом правительства начали строить на территории местного кремля еще в 2008 году, однако строительные работы затянулись на долгие годы по различным причинам.