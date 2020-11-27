Брянск, 27 ноября 2020, 16:57 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки оценил вкус и качество картофеля, выращенного в Брянской области. Дипломат заинтересован в развитии торговых и культурных связей, написал 27 ноября на свое странице в социальной сети губернатор Брянской области Александр Богомаз.
У японского посла состоялась насыщенная деловая и культурная программа. Он побывал на площадках агрохолдинга «Мираторг», почтил память брянских жителей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, съездил в музей-заповедник Фёдора Тютчева. По словам губернатора, правительства России и Японии ведут переговоры по поставкам мяса птицы и зерна.
2020 — 2021 года объявлены Годом японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Тоёхиса Кодзуки пригласил брянские компании принять участие в мероприятиях, посвящённых укреплению экономических связей.