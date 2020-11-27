Москва, , 16:39 — REGNUM Россия временно приостанавливает ввоз продукции птицеводства из Польши в связи с ухудшением ситуации с птичьим гриппом в этой стране, сообщили 27 ноября в Россельхознадзоре.

Курица (сс)21150

Как уточняется, ограничения вводятся с сегодняшнего дня «в связи с ухудшением на территории Польши эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц».

Запрет распространяется на поставки живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащих в своём составе продукты переработки птицы.

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