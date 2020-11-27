Ханты-Мансийск, , 16:12 — REGNUM В Югре в 2020 году завершится работа по установлению предельных размеров платы за коммунальные услуги, в том числе на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова во время своего отчёта перед депутатами думы ХМАО.

При этом руководитель фракции ЛДПР парламента ХМАО Виктор Сысун спросил у губернатора о возможности заморозки тарифа на ТКО.

Как пояснила Наталья Комарова, Югра перешла на новую систему обращения с ТКО в 2019 году. За это время в Ханты-Мансийском автономном округе выявлено реальное состояние дел с ТКО, установлены обоснованные реальные нормативы накопления отходов. Тарифы за обращение с ТКО в Югре на 2021 год ещё не установлены.

«Работа не простая, здесь каждое экспертное мнение будет иметь большое значение», — пространно ответила Наталья Комарова.