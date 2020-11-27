Москва, , 16:00 — REGNUM На торгах в Европе 27 ноября за один баррель Brent дают $48,16. Цена поднялась на 0,99%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Нефтяной рынок продолжает получать поддержку от разработки вакцин и предстоящего заседания ОПЕК+, которое пройдёт 30 ноября. Волатильность на рынке остается низкой из-за вчерашнего праздника в США, за океаном отмечали День благодарения.

Еще утром нефть сохраняла позитивный настрой на рост. И технически, и фундаментально на это есть все основания, к тому же участники рынка также настроены на движение котировок на черное золото вверх.

В пятницу экономический календарь событий очень скудный. Сегодня биржи в США работают по сокращённому графику, поэтому перед выходными днями объемы останутся низкими.

Ожидается, что цена продолжит торговаться около уровня $48 долларов за баррель до понедельника, 30 ноября.

Ноябрь обещает стать месяцем восстановления нефти. Нужно дождаться конца ноября и сделать многообещающие выводы. Ярких тревожащих факторов давления на нефть пока не видно», — считает эксперт.

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