Уфа, , 15:57 — REGNUM Башкирия вошла в топ-3 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов сельской ипотеки. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, этот вид ипотеки оказался очень востребованным в регионе. Так, банками в Башкирии выдано 1818 кредитов по сельской ипотеке на общую сумму 3,7 млрд рублей.

Отмечается, что в тройке лидеров также Ленинградская и Новосибирская области. Всего по России сначала действия программы сельской ипотеки в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» льготные кредиты получили 30,5 тысячи заёмщиков. При этом было выдано 59,7 млрд рублей кредитов. Таким образом, будет построено либо приобретено 1,6 млн кв. м жилья на селе.

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